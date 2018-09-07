Mercedes-Benz представил грузовик с камерами вместо зеркал

Грузовое подразделение Mercedes-Benz представило на специальном мероприятии в Берлине новое поколение своего флагмана. Mercedes-Benz Actros первым среди серийных грузовиков получил множество технологий, ранее применявшихся только на легковых автомобилях.

Mercedes-Benz Actros стал первым серийным грузовиком на планете, получившим систему видеокамер вместо боковых зеркал заднего вида. Этой системой под названием MirrorCam будут оснащаться все "Актросы" по умолчанию. Камеры закреплены на специальных пилонах на уровне крыши кабины, а изображение с них подается на два 15-дюймовых дисплея разрешением 720х1920 пикселей, укрепленных на передних стойках изнутри салона. Камеры снабжены системой ночного видения и умеют менять ракурс по желанию водителя, передает АвтоВести.

В интерьере грузовика теперь отчетливо прослеживается родство с легковыми моделями Mercedes-Benz: там появились два внушительных 10-дюймовых монитора вместо традиционных приборов и панели управления дополнительными функциями. На руле установлены дублирующие органы управления: с их помощью можно настраивать все необходимое, не отрывая рук от рулевого колеса.

Грузовик получил комплекс активных помощников Active Drive Assist, который обеспечивает новинке частичную автономность управления при помощи комплекса датчиков и стереокамер. В комплекс включены, к примеру, адаптивный круиз-контроль и система удержания рядности, способная самостоятельно возвращать грузовик в полосу. Утверждается, что активные помощники работают на любой скорости.