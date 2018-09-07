Фотографы нашли коллекцию редчайших автомобилей на ферме в Шотландии

Фотографы, блуждавшие в поисках новых локаций по графству Пибблшир в Шотландии, обнаружили в сарае на одной из ферм коллекцию редчайших автомобилей родом из середины прошлого века. Некоторые из них считались безвозвратно утраченными.

К примеру, был найден один из первых экземпляров военного Land Rover Series IIA Lightweight, предварительно датируемый декабрем 1968 года. "Облегченный" внедорожник имеет минимальный пробег и, судя по всему, никогда не ставился на учет, передает АвтоВести.

Еще один найденный раритет – Land Rover 110 – судя по всему, когда-то использовался фирмой в качестве тестового прототипа для испытаний шасси. В настоящий момент он представляет собой некое подобие автоэвакуатора, но данных о том, когда именно внедорожник пережил переделку, нет. Не исключено, что это дело рук частного владельца. С другой стороны, установка подъемного крана на шасси Land Rover могла быть частью заводских испытаний.

Нашли на ферме и снегоуборщик Schmidt Unimog Snow Blower – издание AutoClassics утверждает, что тираж этой техники в свое время был предельно малым. Считалось, что до наших дней не дожил ни один образец.

Наконец, исследователи обнаружили и нечто совсем несуразное: экспериментальный аэродромный тягач SRV1, образец техники для обслуживания аэродромов, построенный для изучения предпочтений потенциальных покупателей. Сейчас тягач лишен силовой установки, но ранее их оснащали 12-цилиндровыми моторами Rolls-Royce, развивавшими более 600 л.с. и почти 2 000 Нм крутящего момента.

По слухам, сейчас находки ждет тотальная реставрация и, возможно, кое-какие из них в будущем появятся на аукционах автомобильной классики.