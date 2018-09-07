Владу Плахотнюку было интересно узнать, как создавали робота.

Лидер ДПМ пообещал молодым талантам поддержку, сообщает publika.md.

"Хочу вас поздравить и сказать, что успех вашей молдавской команды станет примером для всех учащихся и не только. Я призываю вас так держать, но одних лишь слов недостаточно, поэтому вместе с коллегами из "Эдельвейса" обещаю быть рядом с вами в реализации ваших амбиций. Одна из задач фонда - поддерживать талантливых граждан, детей и учащихся", - сказал основатель фонда "Эдельвейс" Влад Плахотнюк.

Благотворительный фонд "Эдельвейс" подарил ребятам 3D-принтер и современный лэптоп. Молодые люди подаркам рады и говорят, что это позволит им реализовать на практике будущие проекты.

"Мы хотим создать роботизированную голову, которая сможет общаться с теми, кто к ней приближается. Для этого мы снабдим ее необходимыми сенсорами", - говорит участник сборной Михаил Моглан.

"Встреча была интересной, мы смогли рассказать о своем увлечении, о том, что нам нравится. Я был рад общению с Владом Плахотнюком", - рассказал участник сборной Андрей Копач.

Призеры олимпиады говорят, что будут стремится к новым результатам.

"Третье место, бронзовая медаль на международной олимпиаде, в которой участвовали 173 страны - это очень хороший результат для такой маленькой страны, как Молдова, но в следующем году мы попытаемся сделать что-то еще лучше", - поделился участник сборной Николай Михалаке.

"Мне кажется, что в нашей стране очень много умных людей. Изобретая, развивая новые отрасли, такие как робототехника, мы можем поднять нашу страну на более высокий уровень", - сообщил участник сборной Андриан Боканча.

Всемирная олимпиада по робототехнике FIRST Global Challenge прошла в середине августа в Мексике. Первое место завоевала команда из Румынии, на втором были ребята из Сингапура. Наша сборная заняла третье место.

Темой олимпиады в этом году стало "Энергетическое воздействие". Участники должны были за три месяца из стандартного набора деталей и механизмов собрать робота в соответствии с тематикой конкурса.