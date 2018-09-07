"Я действовал по указу Бога": напавший на кандидата в президенты Бразилии дал признательные показания

Человек, напавший с ножом на кандидата в президенты Бразилии, утверждает, что действовал "по указу Бога". Такое заявление сделал в полиции 40-летний Аделиу Бислу ди Оливейра, которого еле вырвали из рук сторонников раненого Жаира Болсонару.

Адвокат подозреваемого сказал, что его подзащитный действовал по религиозно-политическим мотивам, протестуя против высказываний Болсонару в адрес женщин, религии и людей разных рас.

с 2007 по 2014 годы ди Оливейра состоял в рядах левой партии Социализм и свобода. Бывшие однопартийцы поспешили от него дистанцироваться и заявили, что отвергают насилие, отмечает euronews.com.