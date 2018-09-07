В Индии собака дала отпор напавшему на нее леопарду

В Индии собака прогнала попытавшегося напасть на нее леопарда, видео необычного инцидента было опубликовано Daily Mail.

Ролик был снят посетителями сафари-парка в лесном заповеднике Джхалана, пишет РИА Новости.

Очевидны рассказали, леопард некоторое время караулил собаку, а затем бросился на нее из-за кустов. Попытка схватить добычу оказалась неудачной: дворняга начала лаять, и хищник был вынужден оставить ее в покое.

По словам сотрудников парка, своим спасением собака обязана находившимся неподалеку туристам.

"Джульетта (леопард. – Прим.ред.) быстро ретировалась, так как рядом с собакой находились посетители на автомобилях", — рассказал представитель парка.

Он отметил, в ином случае собака вряд ли бы осталась в живых.







