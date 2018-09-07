Робби Уильямс стал отцом в третий раз

Робби Уильямс и его супруга Айда Филд стали родителями в третий раз. Об этом счастливая мать сообщила в Instagram, сопроводив запись фотографией с маленькой ладошкой

«Мы рады поделиться с вами маленьким секретом: у нас родилась девочка. Добро пожаловать в этот мир, Колетт (Коко) Джозефина Уильямс! Эту маленькую леди, которая биологически является нашей, выносила суррогатная мать, которой мы будем вечно благодарны. Как когда-то было с Тедди и Чарли, мы просим уважать Коко и наше право на частную жизнь», — подписала фото Айда.

Робби и Айда поженились в 2010 году. У пары подрастают шестилетняя дочь Теодора и четырехлетний сын Чарльтон. После рождения первого ребенка Робби поменял свое мировоззрение. Он до сих пор говорит, что благодаря дочери его ценности изменились в сторону семьи передает 360tv.