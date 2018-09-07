В Афганистане семь полицейских погибли при столкновении с талибами

Семь сотрудников полиции погибли в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан"* на контрольно-пропускные пункты в провинции Джаузджан на севере страны, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление главы совета провинции Бибира Эшки (Babir Eshci).

"Группа боевиков "Талибан" атаковала некоторые контрольно-пропускные пункты… рано утром в пятницу, в результате началась перестрелка, которая длилась несколько часов и привела к гибели семи сотрудников полиции", — заявил Эшки, которого цитирует агентство.

Глава совета добавил, что талибы* также понесли потери. Однако, по словам Эшки, близлежащий район может быть захвачен боевиками, если правительство не пришлет подкрепление, пишет РИА Новости.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.







