Самый богатый китаец останется без работы

Самый богатый китаец Джек Ма сообщил, что готовится покинуть пост главы компании Alibaba, а также рассказал, чем займется после своего ухода. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам бизнесмена, он все больше времени и средств уделяет благотворительности и филантропии. В 2014 году Ма основал фонд, который в основном посвящен совершенствованию системы образования в Китае, особенно в сельских районах, передает lenta.ru.

"Я думаю, что однажды, и скоро, я вернусь к преподаванию. Это то, что я могу делать лучше, чем быть СЕО Alibaba", — заявил бизнесмен, который до основания Alibaba в 1999 году работал учителем английского языка.

Ма не стал отвечать на вопрос, когда именно он покинет компанию. "Вы узнаете очень скоро. Я подготовил Jack Ma Foundation. Над всеми этими вещами я работал 10 лет", — сказал миллиардер.

Джек Ма — глава и основатель компании Alibaba Group, в которую входит интернет-магазин AliExpress. Состояние предпринимателя составляет около 39,6 миллиарда долларов. Он является самым богатым жителем Китая.