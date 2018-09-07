Единственную живущую на острове Ниуэ (входит в состав Королевства Новой Зеландии) крякву по кличке Тревор затравил петух. Об этом сообщает информационный портал ABC News.
Утка — местная знаменитость: она появилась около года назад и является единственным представителем своего рода на острове. В последнее время, несмотря на совместные попытки местных жителей обеспечить ей комфортную жизнь, она подвергается нападкам со стороны петуха, живущего неподалеку, пишет lenta.ru.
Вероятно, он осознал, что птица живет в одиночестве и вдоволь обеспечена едой, и стал подворовывать у нее.
Крякву прозвали Тревор в честь новозеландского парламентария Тревора Малларда (Trevor Mallard). Никто не знает, как кряква оказалась на острове. «Все знают утку. Каждый раз, когда мы приезжаем в город, мы проверяем, на месте ли Тревор. Птица выглядит счастливой, хотя, кажется, у нее не очень много друзей», — рассказал местный житель Рэнделл Хайнс (Randall Haines).
Ниуэ — коралловый остров, на нем нет прудов или болот, поэтому птице приходится жить в большой луже. Местные жители подкармливают Тревора китайской листовой капустой. Пожарные регулярно пополняют ее лужу водой. Есть две теории о том, как Тревор попал на остров: либо его принесло бурей, либо он незамеченным приплыл на одной из лодок.
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