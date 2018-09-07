Почти наверняка нет ни одного англичанина, который не знает, кто такой Уэйн Руни или аргентинца, которому не известно имя Лионеля Месси. Опрос проведенный корепондентом телеканала Publika показал, что наши соотечественники в подавляющем большинстве даже не догадываются, кто играет за сборную Молдовы по футболу.
Игроков национальной команды часто путали со знаменитостями из других областей, например, музыки и боевых искусств.
Так, защитника Кэтэлина Карпа назвали российским поп-исполнителем Егором Кридом, а кому-то он показался топ-моделью.
Петр Раку после ухода из большого футбола может начать актерскую карьеру или заняться смешанными единоборствами.
"Мне нравится этот спортсмен за его результаты. Не знаю, могу ли принять этот комплимент. Не хотелось бы выглядеть, как кто-то другой. Я часто меняю свой стиль. Если кто-то думает, что я похож на него, значит, у нас много общих черт", - сказал защитник сборной Молдовы Петр Раку.
Не смогли узнать прохожие и капитана сборной Молдовы Александра Епуряну. Кто-то назвал защитника турецкого "Башакшехира" тренером.
"Думаю, это тренер по боксу или чего-то в таком роде. Точно не знаю".
"Работа тренера очень сложная работа. Чтобы стать большим тренером, надо много работать. Возможно, быть тренером даже намного сложнее, чем быть футболистом", - отметил капитан сборной Молдовы Алексакндр Епуряну.
Из опрошенных только один смог узнать футболистов молдавской сборной.
"Это Александр Епуряну. Это - Артур Ионицэ. Он хорошо играет, молодец".
Наши футболисты пока мало узнаваемы у соотечественников. Однако у них есть шанс изменить ситуацию в случае успешного выступления в новом турнире УЕФА Лига наций.
8 сентября сборная Молдовы сыграет в гостях с Люксембургом. Игру будет транслировать Третий канал, начало в 21:45. Через три дня наша команда примет в Кишиневе Белоруссию.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Выгодно покупать валюту.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День в целом благоприятен. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет отмечен высокой активностью. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Будьте осторожны с компьютером.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Выгодно продавать валюту.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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