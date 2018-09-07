Опрос: граждане Молдовы не знают, кто играет за сборную по футболу нашей страны

Почти наверняка нет ни одного англичанина, который не знает, кто такой Уэйн Руни или аргентинца, которому не известно имя Лионеля Месси. Опрос проведенный корепондентом телеканала Publika показал, что наши соотечественники в подавляющем большинстве даже не догадываются, кто играет за сборную Молдовы по футболу.

Игроков национальной команды часто путали со знаменитостями из других областей, например, музыки и боевых искусств.

Так, защитника Кэтэлина Карпа назвали российским поп-исполнителем Егором Кридом, а кому-то он показался топ-моделью.

Петр Раку после ухода из большого футбола может начать актерскую карьеру или заняться смешанными единоборствами.

"Мне нравится этот спортсмен за его результаты. Не знаю, могу ли принять этот комплимент. Не хотелось бы выглядеть, как кто-то другой. Я часто меняю свой стиль. Если кто-то думает, что я похож на него, значит, у нас много общих черт", - сказал защитник сборной Молдовы Петр Раку.

Не смогли узнать прохожие и капитана сборной Молдовы Александра Епуряну. Кто-то назвал защитника турецкого "Башакшехира" тренером.

"Думаю, это тренер по боксу или чего-то в таком роде. Точно не знаю".

"Работа тренера очень сложная работа. Чтобы стать большим тренером, надо много работать. Возможно, быть тренером даже намного сложнее, чем быть футболистом", - отметил капитан сборной Молдовы Алексакндр Епуряну.

Из опрошенных только один смог узнать футболистов молдавской сборной.

"Это Александр Епуряну. Это - Артур Ионицэ. Он хорошо играет, молодец".

Наши футболисты пока мало узнаваемы у соотечественников. Однако у них есть шанс изменить ситуацию в случае успешного выступления в новом турнире УЕФА Лига наций.

8 сентября сборная Молдовы сыграет в гостях с Люксембургом. Игру будет транслировать Третий канал, начало в 21:45. Через три дня наша команда примет в Кишиневе Белоруссию.