На западе Украины три человека погибли и девять пострадали в ДТП

Три человека погибли, в том числе дети, еще девять пострадали в результате ДТП в Ивано-Франковской области, сообщает госслужба Украины по ЧС.

Сообщается, что авария произошла в пятницу днем в городе Коломыя – там столкнулись легковой и грузовой автомобили, пишет РИА Новости. "Получили травмы девять человек и погибли два ребенка (в возрасте 5-6 лет). По уточненной информации от медицинских работников, по дороге в лечебное учреждение умер еще один человек (данные погибших и травмированных устанавливаются)", — говорится в сообщении на сайте госслужбы. По данным ведомства, пострадавшие доставлены в больницу.







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