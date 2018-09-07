Молдавские сливы появится на прилавках канадских магазинов

Молдавские сливы будут продаваться Канаде. Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды было проинформировано по официальным каналам, что с 1 октября 2018 года Канадское агентство продовольственной инспекции (CFIA) начнет процесс выдачи разрешений на импорт свежих молдавских слив в Канаду.

Национальный координатор в области защиты растений в CFIA Барбара Петерсон, которая подписала документ, подчеркнула, что процесс технического пересмотра Программы системного подхода при экспорте слив из Молдовы в Канаду был завершен, передает Молдпрес.

Как уточнили в Минсельхозе, тот факт, что свежие молдавские сливы получили доступ на канадский рынок сбыта является успехом совместных переговоров между компетентными органами двух стран.