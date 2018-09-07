Viber научили переводить сообщения на все языки

Мессенджер Viber снабдили мгновенным переводом сообщений в чате. Его уже могут оценить пользователи приложения для устройств на платформе Android. В ближайшее время такая возможность станет доступна и пользователям устройств на базе iOS, сообщает пресс-служба Viber.

Теперь пользователи мессенджера могут перевести сообщение на любой язык прямо в окне чата. Все, что для этого требуется – нажать на сообщение, выбрать опцию "перевести", и текст сразу же появится на экране смартфона под оригинальной фразой, пишет Корреспондент.

Отмечается, что сообщения будут автоматически переводиться на язык, установленный на устройстве по умолчанию. Однако, перевести сообщение можно и на любой другой язык: для этого нужно нажать на текст, выбрать опцию "язык" и необходимый пункт. Новая функция позволяет переводить новости в сообществах и паблик-чатах так же, как и в личных диалогах.

Функция стала доступна благодаря интеграции с Google Translator.