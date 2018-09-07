Bloomberg: американские богачи строят бункеры в Новой Зеландии

Минимум семь бизнесменов из Кремниевой долины купили бункеры на случай конца света и закопали их в Новой Зеландии. Об этом Bloomberg рассказал генеральный директор компании Гари Линч.

Отмечается, что в последние месяцы два 150-тонных бункера преодолели путь из ангара в Техасе к побережью Новой Зеландии. Там их закопали на 3,5 метра под землю.

Издание пишет, что на трех последних вечеринках в Кремниевой долине гости активно обсуждали побег в Новую Зеландию, если вдруг начнутся серьезные глобальные проблемы. В этом контексте один богатый венчурный капиталист рассказал всем о своем плане побега. В гараже его дома в Сан-Франциско есть сумка с оружием. Она просто висит на руле мотоцикла. Двухколесный транспорт позволит ему быстро миновать все пробки, когда начнется паника, а он отправится к своему частному самолету. Оружие ему пригодится, если придется защищаться от зомби, которые могут стать у него на пути. Богачу нужно будет добраться к взлетной полосе в Неваде, где стоит его самолет. А оттуда он отправится в Новую Зеландию.

В 2016 году президент инкубатора Y Combinator Сэм Алтман сказал The New Yorker, что в случае вспышки пандемии планирует вместе с Тилем бежать в Новую Зеландию. Позже он открестился от этих слов, сказав, что пошутил, передает korrespondent.net.

"Мир сейчас настолько взаимосвязан, что если где-то что-то произойдет, мы все будем в плачевном положении. Не думаю, что можно будет просто убежать и спрятаться где-то в глухом углу Земли", - сказал Алтман в интервью Bloomberg.

Впрочем, он добавил, что биологическое оружие - это самая большая угроза для цивилизации. И люди ошибочно "не боятся ее в достаточной мере". Поэтому у него тоже есть сумка с оружием, антибиотиками, батарейками, водой, одеялом и противогазами.