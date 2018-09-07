Режиссер «Смерти Сталина» Армандо Ианнуччи в шутку предложил в твиттере идею сатирической комедии про Дональда Трампа. Теперь, как сообщает Deadline, за право снять фильм соревнуются восемь разных киностудий.
По сюжету президента США заселяют в точную копию Белого дома. При этом политик продолжает думать, что все еще руководит страной. Специально для поддержания иллюзии нанимают актеров, которые изображают его помощников, сенаторов, ведущих теленовостей и посетителей дебатов.
Ианнуччи вместе со своими подписчиками уже придумал название для фильма — «Fake America Great Again» (отсылка к лозунгу Трампа «Make America Great Again»), передает meduza.io.
Также режиссер предложил читателям своего твиттера заменить президента на фотографиях из Белого дома на огромного пингвина. По его мнению, выражения лиц других присутствующих на снимке отлично передадут абсурдность ситуации.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Выгодно покупать валюту.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День в целом благоприятен. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет отмечен высокой активностью. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Будьте осторожны с компьютером.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Выгодно продавать валюту.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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