В Одессе две девушки напали с ножом на туриста

Используя газовый баллончик, две подруги совершили нападение на 69-летнего гражданина одной из европейских стран, а после несли ему ножевые ранения и ограбили.

Как сообщили в полиции, жертвой злоумышленниц стал иностранец, с которым девушки познакомились на улице города.

Турист пригласил своих новых знакомых в квартиру, где разбойницы и напали на него. Чтобы предотвратить сопротивление своей жертвы, подельницы сначала применили газовый баллончик, после чего ножом нанесли мужчине телесные повреждения. У пострадавшего забрали два телефона, ноутбук и денежные средства.

Сотрудники отдела криминальной полиции Приморского отдела полиции задержали двух жительниц Одесской области. Одной из них 22 года, второй — 14 лет. У них изъяли вещественные доказательства — похищенные вещи.

По данному факту проводится досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время старшая злоумышленница задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, передает dumskaya.net.