Авантюра не удалась: в Молдову не пустили украинца с поддельными правами

Гражданин Украины сделал себе поддельные водительские права и попытался въехать на территорию Молдовы, но не смог пройти проверку на контрольно-пропускном пункте "Крива".

По словам пограничников, 21-летний водитель был за рулем автомобиля Mercedes-Benz E 430, зарегистрированного в Литве.

В ходе проверки документов было установлено, что водительские права, выданные властями Украины еще в 2017 году для категорий B, C1, C, были поддельными: отсутствовал микротекст, были использованы не специальные краски.

Молодой человек признал, что водительское удостоверение поддельное, а его настоящие права были изъяты украинскими властями за нарушение закона.

Водительские права отправлены на судебно-техническую экспертизу, а гражданин Украины вызвал знакомого, который сел за руль его машины, и они вдвоем вернулись в Украину, сообщает noi.md.