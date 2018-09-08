Американский рэпер Мак Миллер умер в возрасте 26 лет

Рэпер Малкольм Джеймс МакКормик, выступавший под псевдонимом Мак Миллер (Mac Miller), был найден мертвым в своем доме в Калифорнии. В начале этого года он расстался со своей подругой - поп-звездой Арианой Гранде.

СМИ сообщают, что 26-летний музыкант, который, как известно, злоупотреблял наркотиками, умер от передозировки, передает ВВС.

Мак Миллер стал известным после успеха своего первого альбома Blue Slide Park, который вышел в 2011 году и на неделю возглавил чарт Billboard 200. Всего он записал пять альбомов, последний из которых "Swimming" вышел в этом году. Музыкант собирался отправиться в очередное концертное турне.

В заявлении коронера Лос-Анжелеса говорится, что тело певца было обнаружено в его доме поздним утром 7 сентября (коронер - должностное лицо, расследующее смерти, происшедшие при невыясненных обстоятельствах или внезапно).

Официально причина смерти будет объявлена после расследования.