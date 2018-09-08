British Airways компенсирует клиентам потери от хакерской атаки

Генеральный директор компании Алекс Круз принес извинения за утечку персональных данных и данных кредитных карт своих клиентов и пообещал полную компенсацию пострадавшим.

По данным авиакомпании компании, с 21 августа по 5 сентября платежные данные клиентов, которые бронировали билеты или меняли даты полетов на сайте ba.com и через приложение, "были скомпрометированы"

Утечка данных могла коснуться 380 тысяч клиентов. Однако речь не идет о краже паспортных данных или информаций о поездках. Это, в первую очередь, финансовая информация пользователей, передает ВВС.

"Компания на 100 процентов обязана компенсировать клиентам все убытки", - заявил Алекс Круг в эфире программы BBC Today. По словам Круга, инцидент никак не повлияет на полёты и все бронирования клиентов останутся в силе.

Это не первый инцидент с компьютерной системой British Airways за последнее время. В июле из-за компьютерной ошибки были отменены десятки рейсов в аэропорту Хитроу.