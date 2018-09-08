В Британии женщина с ножом напала на прохожих

В британском городе Барнсли полиция пытается нейтрализовать женщину с ножом, которая пытается нападать на прохожих.

Издание со ссылкой на свидетелей пишет, что женщина с "большим ножом" бегает по улицам, "кричит по-арабски" и пытается нападать на встреченных людей. Некоторые свидетели происходящего сообщают о еще одной женщине и мужчине, "имеющих при себе ножи-мачете".

В свою очередь полиция Южного Йоркшира через твиттер сообщила о "серьезном инциденте": "В Барнсли этим утром усилено присутствие полиции из-за серьезного происшествия. Людей просят проявлять бдительность и сообщать о любых проблемах по номеру 101 (полиция)".

На страничке местной радиостанции в твиттере говорится: "Проявляйте осторожность, если вы направляетесь в центр Барнсли из-за женщины с ножом, покупатели ищут убежища внутри магазинов, они закрыты, на месте работает полиция".

Позднее полиция сообщила, что в связи с инцидентом был задержан один человек. Идет ли речь о той самой женщине с ножом, не уточняется. В заявлении также говорится об одном пострадавшем "с незначительными травмами", передает korrespondent.net.