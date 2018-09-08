Деятели культуры выступили с бойкотом Евровидения в Израиле

Более 140 деятелей культуры призвали бойкотировать международный песенный конкурс Евровидение, который в 2019 должен пройти в Израиле. Их заявление опубликовала газета The Guardian.

В данный список, в частности, вошли один из основателей Pink Floyd Роджер Уотерс и британский композитор Брайан Ино, передает korrespondent.net.

В тексте заявления говорится, что Израиль нарушает права человека в Палестине. Они напомнили, что во время обострения ситуации в Газе израильская армия убила 62 невооруженных палестинца, включая шестерых детей.

"Евровидение-2019 следует бойкотировать, если его примет Израиль, пока он продолжает свою страшную длящуюся десятилетиями политику по нарушению прав человека в Палестине", - говорится в заявлении.

Помимо Уотерса и Ино к требованию о бойкоте присоединились датский режиссер Нильс Вест, несколько бывших участников конкурса и победитель Евровидения 1994 года ирландский певец Чарльз Макгеттиган.

Проведение конкурса в Израиле было под вопросом до 15 августа. Израильская корпорация общественного вещания Кан лишь в последний день нашла средства для выплаты гарантийного взноса для проведения Евровидения-2019.