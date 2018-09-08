Торговали наркотиками в соцсетях: восемь человек оказались на скамье подсудимых

Правоохранители передали в суд дело о деятельности преступной группировки, специализирующейся на продаже наркотиков в соцсетях.

В июне по этому делу были задержаны 8 человек, возрастом от 20-32 лет - жители столицы, а также Кагульского и Кантемирского районов. Запрещенные вещества ввозили в нашу республику из Китая через Россию и Украину, передает canal3.md.

За дурман платили в электронном виде и покупателям приходило сообщение, в котором указывали местонахождение покупки.

Ежемесячный доход членов банды составлял до 30 000 леев на человека. Если вина подозреваемых будет доказана им грозит до 15 лет тюрьмы. О других новостях в нашем кратком обзоре.