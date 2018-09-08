Глава "Transgaz România" рассказал, почему газопровод Унгены-Кишинев приведет к снижению тарифов на газ

Газопровод Унгены-Кишинев будет способствовать созданию конкурентоспособной энергетической системы в Молдове, что напрямую скажется на снижении тарифов на газ. Об этом в эксклюзивном интервью на ток-шоу Fabrika заявил глава румынской компании Трансгаз Ион Стериан.

"Молдова получит безопасность в обеспечении природным газом. Выиграют, конечно, потребители Молдовы, будь то простые граждане или промышленные предприятия", - говорит глава компании Transgaz România Ион Стериан.

Он отметил, что на следующей неделе стартует тендер по отбору подрядчика. Участвовать в нем смогут фирмы с обоих берегов Прута.

"У нас есть финансовые ресурсы, мы можем инвестировать в строительство газопровода до 90 миллионов евро. Газ поступит к нам, и зимой у конечных потребителей будет газ, тепло и горячая вода", - добавил глава компании Transgaz România Ион Стериан.

А министр экономики Молдовы Кирилл Габурич заявил, что мы сможем использовать газопровод как инструмент в переговорах с поставщиками.

"Мы только выиграем в результате переговоров, у нас будет выбор. Мы должны проанализировать потенциал наших компаний, хочу, чтобы они победили", - отметил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

Экономический эксперт Роман Киркэ считает, что проект будет способствовать деполитизации энергетического сектора.

"Во многих предвыборных кампаниях говорилось, что если мы не проголосуем за пророссийские партии, зимой останемся без газа. Эта область будет полностью деполитизирована и будет опираться исключительно на торговые отношения", - отметил экономический эксперт Роман Киркэ.

На этой неделе в Кишиневе подписали окончательный контракт на продажу госпредприятия "Вестмолдтрансгаз" компании "Transgaz România". Она же и займется строительством газопровода Унгены- Кишинев. Его запустят к концу следующего года.