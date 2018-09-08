В Японии растет число жертв землетрясения

Число погибших в результате землетрясения на острове Хоккайдо увеличилось до 21 человека. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, передает NHK.

По его словам, в настоящее время около 13 жителей числятся пропавшими без вести. При землетрясении также пострадали около несколько сотен человек. Он также добавил, что шесть пострадавших находятся в критическом состоянии, передает korrespondent.net.

В ночь на 6 сентября на Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. Сейсмологи зафиксировали также около 100 повторных подземных толчков. Землетрясение признали самим мощным.