Троих жителей севера страны подозревают в наркоторговле и незаконном хранении оружия

Наркотики и оружие обнаружили в домах трех уроженцев Сынжерейского района и муниципия Бельцы.

Одного из мужчин задержали на трое суток, двое других на время следствия будут находиться на свободе. Их подозревают в наркоторговле и незаконном хранении оружия и боеприпасов. Полиция нашла у подозреваемых более килограмма измельченной марихуаны, шесть единиц оружия и 107 патронов.

Теперь всем троим грозит до 15 лет тюрьмы.