Реставрация исторического комплекса Манук-Бея: в Доме управляющего откроют небольшую гостиницу

В культурно-историческом комплексе Манук-Бея откроют небольшую гостиницу на 12 человек. Оборудуют ее в так называемом Доме управляющего, который откроют в октябре. Его вместе с Домом Яманди недавно отреставрировали. Стоимость работ достигла почти 12 миллионов леев.

"Во время войны дворец подвергся бомбардировке, часть его была разрушена. После войны, в 1953 году, здесь открыли школу для механизаторов. С 1989 года дворец был заброшен", - рассказывает гид Елена Паскал. В апреле прошлого года для посетителей открыли Княжеский дворец.

По словам администрации Хынчештского района, реставрация комплекса еще не завершена.

"Нужно реконструировать лестницу, которая свяжет комплекс с центром города, фонтаны и парк, который считался зоной отдыха. На все это требуется еще 10-15 миллионов".

Работы по реставрации комплекса Манук-Бея возобновили в 2013 году.





