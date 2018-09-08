Доктор для тебя: за несколько дней бесплатные консультации получили более двух тысяч сельчан

Свыше двух тысяч сельчан воспользовались на этой неделе бесплатными консультациями врачей в рамках кампании "Доктор для тебя".

Мобильные бригады медиков, состоящие из кардиологов, эндокринологов, офтальмологов и неврологов побывали в 15 селах Дрокиевского, Единецкого, Оргеевского, Криулянского и Фалештского районов. Около 200 детей посетили стоматолога, а почти полторы тысячи человек прошли обследование для выявления туберкулеза и рака легких. Кампанию "Доктор для тебя" запустили в начале августа по инициативе премьера Павла Филипа. В ней принимают участие около ста врачей.

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