Андриан Канду: Следствие в отношении 7 турков длится не первый год

Наблюдение за 7 гражданами Турции, высланными из Республики Молдова, длится ещё с 1997-1997 и никак не связано с нынешним руководством в Турции или в Кишиневе. За последние 4 года примере 50 иностранцев находились под наблюдением из-за подозрений в угрозе госбезопасности. Из них 18 были признаны персонами нон грата, а 7 - высланы. Такое заявление сделал спикер парламента Андриан Канду в ходе парламентских слушаний по делу высылки 7 иностранцев.

Слушания прошли сегодня в парламенте в комиссии по национальной безопасности, защите и общественному порядку. Председатель парламента уточнил, ссылаясь на данные СИБ, что ежегодно около 60-70 человек высылают из Республики Молдова. Спикер добавил также, что расследование велось совместно с рядом зарубежных спецслужб. «СИБ за последние 2-3 года сотрудничал с зарубежными спецслужбами. Процесс высылки не был связан с требованиями турецкой стороны - это инициатива наших служб. Из представленного отчета мы пришли к выводу, чтоб закон был соблюдён на всех этапах» - заявил Андриан Канду. В ходе слушаний представители МИДЕИ заявили, что в США, Канаде и ещё 6 европейских странах прошли протесты у представительств молдавских дипмиссий. Из-за этого в некоторых случаях была приостановлена деятельность посольств на несколько часов. «Мы поддерживаем связь с посольствами, чтобы обеспечить безопасность зданий и самих дипломатов. Предпринимаем все меры, чтобы все держать под контролем»,- уточнил спикер парламента. Андриан Канду заявил также, что власти получали неоднократно просьбы закрыть лицей Orizont, но все они были отклонены. «И меня, и премьера Филипа просили закрыть этот лицей. И всегда мы отвечали, что до тех пор, пока в этих лицеях соблюдают законы Республики Молдова, мы не будем их закрывать. На протяжении 25 лет этот лицей играл важную роль в образовании», - подчеркнул спикер. Сегодняшние слушания проходили за закрытыми дверями. В заседании участвовали спикер Андриан Канду, премьер Павел Филип, депутаты и председатели постоянных парламентских комиссий, связанных с темой слушаний. Были заслушаны отчеты руководства СИБ, Министерства образования, а также МИДЕИ.

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