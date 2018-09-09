Три девушки и молодой человек разбились в Оргеевском районе

Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, погибли сегодня рано утром в аварии в Оргеевском районе. Машина, в которой они находились, врезалась в дерево близ села Подгорены.

По данным Оргеевской полицейской инспекции, жертвам ДТП от 15 до 20 лет. Молодой водитель потерял контроль над управлением, и легковушка вылетела с дороги. Тела погибших пришлось вырезать из искореженной машины. По предварительной информации, компания возвращалась из села Захорены, куда ездила на день рождения к другу водителя. Были ли погибшие в состоянии алкогольного опьянения, предстоит выяснить судмедэкспертам.

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