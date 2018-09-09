Машины президентского кортежа Игоря Додона попали в ДТП. ФОТО

Две машины из президентского кортежа попали в аварию. Сегодня после обеда на трассе Кишинев-Страшены они столкнулись с грузовиком, который перевозил мясо. По предварительным данным, Игорь Додон и его близкие получили легкие травмы.

По словам очевидцев, один из автомобилей перевернулся, есть пострадавшие. Водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу.





Как видно на кадрах, появившихся в интернете, на месте ДТП работают полиция и врачи.