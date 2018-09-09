Венгерская компания откроет завод в Молдове

Завод по производству систем тестирования электронного оборудования откроет в Молдове венгерская компания. Он начнет работу в октябре. Работодатели предлагают 50 вакансий.

По словам министра Кирилла Габурича, посредством открытия завода Молдова сможет привлечь и других иностранных инвесторов. Он также отметил, что выпускники факультетов машиностроения и микроэлектроники теперь смогут трудоустроиться в стране.

За последние несколько лет венгерская компания открыла заводы в Венгрии, Чехии, Польше и Сербии.