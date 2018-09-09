В Киеве задержали военных за сбыт наркотиков

В Киеве задержали группу из двух военнослужащих одной из частей ВСУ и одного гражданского лица за сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона. Отмечается, что задержание произошло непосредственно после сбыта 50 граммов амфетамина.

По данным прокуратуры, военные закупали наркотики в Киеве и распространяли их среди других военнослужащих в учебном центре ВСУ в Черниговской области, передает korrespondent.net.

Во время обыска мест проживания, а также транспортных средств задержанных изъято 97 патронов к автоматическому огнестрельному оружию, 15 единиц взрывных пакетов, 11 дымовых шашек, 3 полиэтиленовых пакета с веществом, внешне похожим на каннабис, а также 200 граммов амфетамина.

Сейчас задержанным готовят сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины, а третьему их сообщнику – в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.263 и ч.3 ст.307 УК Украины, – сообщили в прокуратуре.