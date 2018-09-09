В Латвии начались учения генералов НАТО

В Риге начались учения НАТО Steadfast Pyramid 2018 и Steadfast Pinnacle 2018, в которых участвуют 58 старших и высших офицеров стран НАТО и Финляндии. Об этом сообщает Минобороны Латвии.

Отмечается, что цель учений – усовершенствование навыков командиров в планировании и руководстве объединенными операциями альянса.

Во время учений будет разыгран сценарий, включающий в себя операции по коллективной обороне, передает korrespondent.net.

Учения Steadfast Pyramid и Steadfast Pinnacle проводятся в Латвии с 2011 года. В этом году они продлятся до 21 сентября.