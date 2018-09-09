В Южном Судане упал пассажирский самолет

Пассажирский самолет упал в озеро в центральной части Южного Судана. В результате аварии погиб 21 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти в воскресенье, 9 сентября.

Как рассказал министр информации города Йироль Табан Абель Агуек, самолет, рассчитанный на 19 мест, летел из столицы Южного Судана – города Джуба. По его словам, в результате крушения выжили три человека – шестилетний мальчик и двое мужчин. Сколько точно человек находилось на борту, не сообщается.

По данным Reuters, в результате аварии выжил врач из Италии, который работал на одну из некоммерческих организацией, действующих в регионе. Сейчас он находится в больнице города Йироль, ему делают операцию, передает korrespondent.net.