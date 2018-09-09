Главный приз фестиваля в Венеции завоевал фильм "Рома"

Лучшим фильмом 75-го Венецианского кинофестиваля стала кинолента "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона. Об этом сообщает euronews.

Фильм "Рома" получил свое название из-за названия квартала в столице Мексики, где, в 1960-х годах, и происходит действие фильма. Лента, по признанию Куарона, во многом автобиографична и основана на детских воспоминаниях автора.

При этом впервые высшую награду международного фестиваля такого уровня получил фильм, изначально предназначенный для распространения не через кинотеатры, а через платформу Netflix, передает korrespondent.net.

Лучшей актрисой члены жюри назвали британку Оливию Колман: она сыграла английскую королеву Анну в исторической драме "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса.

Лучшим режиссером, по мнению жюри, стал Жак Одияр, который снял фильм "Братья Систерс". Гран-при жюри вручили греку Йоргосу Лантимосу за фильм "Фаворит".

Лучшими актером стал Уиллем Дефо за роль в фильме "Ван Гог. На пороге вечности".