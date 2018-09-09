Число жертв землетрясения на Хоккайдо возросло до 42

Мощное землетрясение магнитудой 6,7 на японском острове Хоккайдо унесло жизни 42 человек.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, посетивший разрушенные районы, заявил о том, что будут прикладываться все усилия, чтобы обнаружить и спасти всех живых.

За двое суток после землетрясения на Хоккайдо произошло 125 афтершоковых толчков. В спасательных работах задействовано 7 сотрудников экстренных служб.