В Таиланде арестовали партию метамфетамина на 30 миллионов долларов

Полиция Таиланда арестовала двух человек, которые перевозили 10 миллионов таблеток метамфетамина, упакованные в 50 мешков. По оценкам специалистов, общая стоимость партии превышает 30 миллионов долларов.

Как стало известно журналистам, погоня началась после того, как два подозрительных автомобиля не остановились на одном из контрольно-пропускных пунктов. Сдаваться нарушители не собирались, поэтому остановились только после того, как им прострелили колеса.

Водителя и пассажира первой машины удалось задержать. Два наркоторговца из второго автомобиля смогли убежать от полиции. Они объявлены в розыск, сообащет Вести.ру.

