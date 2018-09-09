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Умер актер из сериала "Доктор Кто"
// фото: ITV Studios (1992-2010)
15:11, 09 Sep 2018
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Британский актер Питер Бенсон умер на 76-м году жизни, сообщает Independent. По словам представителя артиста, Бенсон скончался после непродолжительной болезни.

Известность актеру принесла роль директора похоронного бюро в полицейской драме Heartbeat ("Биение сердца"), которая выходила на британском ТВ с 1992 по 2010 год.

Питер Бенсон также сыграл в сериале "Доктор Кто" и воплотил на экране образ короля Англии Генриха IV в трех экранизациях шекспировских произведений, передает РИА Новости.




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