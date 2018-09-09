Curiosity прислал первые фотографии после шторма на Марсе

Марсоход Curiosity вернулся к своей работе по сбору образцов почвы после сильной пыльной бури, а также прислал первые фотографии поверхности планеты после шторма.

Панорамный снимок горного хребта Веры Рубин показывает, что в воздухе все еще висит пыль, но видимость уже восстановлена, передает Моя планета.

Ответа от «старшего брата», марсохода Opportunity, работающего на солнечных батареях, все еще нет.