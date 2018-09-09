Кадры аварии кортежа президента Игоря Додона. ВИДЕО

Порталу PUBLIKA.MD удалось получить эксклюзивные кадры аварии президентского кортежа. Напомним, ДТП произошло на трассе Кишинев-Страшены: две машины кортежа столкнулись с грузовиком, который перевозил мясо.

Авария произошла сегодня после обеда вблизи Страшен. На место выехали машины скорой помощи и спасатели. Президент Игорь Додон и его близкие были доставлены с легкими травмами в столичный Институт скорой помощи.

"Состояние Игоря Додона удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает. После обследования он отправился домой. У него были боли после аварии. За помощью обратился только президент" - рассказал директор Института скорой помощи Михай Чокану.

В машине с президентом находились двое сотрудников Службы госохраны. Им оказали первую помощь. По словам главы ведомства, кортеж ехал, соблюдая правила, когда на встречную полосу выехал грузовик.