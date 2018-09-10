В столице запустили два новых троллейбусных маршрута

Сегодня в столице появятся два новых троллейбусных маршрута - 32 и 33.

По 32 маршруту будут курсировать три троллейбуса. Они будут ходить из центра до Ставчен. С улицы 31 августа, по Пушкина, бульвару Григоре Виеру, улице Каля Орхеюлуй и до коммуны. А там по улицам Пэчий и Конструкторилор. Обратный маршрут начинается с улицы Думитру Матковски, далее по улицам Гратиештской и Каля Орхеюлуй, бульвару Григоре Виеру, улице Бэнулеску-Бодони и до 31 августа.

По 33 маршруту будут курсировать два троллейбуса. Отправляться они будут с Мирчештской улицы на Петриканскую, затем по Михая Витязула, Колумне, Каля Ешилор и до улицы Барьера Скулень. Обратный маршрут начинается с Каля Ешилор, по проспекту Штефана чел Маре, улице Михая Витязула, Балканскому шоссе к конечной остановке на Мирчештской улице.

Оба маршрута будут обслуживать троллейбусы на аккумуляторах.