Пресс-секретарь главы государства: Игорь Додон повредил позвоночник в результате аварии

Президент Игорь Додон в результате аварии повредил позвоночник, а его мать перенесла операцию. Об этом на своей странице в фейсбуке написал бывший пресс-секретарь главы государства Ион Чебан. Кроме того, он добавил, что судя по видеокадрам аварии, она была не случайной. Ее спланировали, а это значит, что президенту, по меньшей мере, угрожали, если вовсе не покушались на его жизнь.

Врачи прокомментировали информацию о состоянии здоровья матери Игоря Додона: "Состояние здоровья матери президента страны удовлетворительное. Ей в операционной под наркозом вправили руку. Информации относительно текущего состояния здоровья самого президента у нас нет, так как вчера после обследования он уехал домой".



Накануне вечером глава государства сообщил в фейсбуке, что в результате ДТП ни он, ни его родственники не получили серьезных травм.



А председатель парламента Андриан Канду сообщил, что разочарован реакций некоторых граждан на произошедшую аварию. В соцсетях спикер написал, что надо оставаться людьми в любой ситуации, независимо от политической окраски происходящего, симпатий или антипатий. Канду добавил, что пообщался с президентом после ДТП и пожелал ему скорейшего выздоровления.



Президент Игорь Додон, его сын и мать накануне попали в аварию недалеко от города Страшены. По данным полиции, грузовик птицеводческого предприятия пошел на обгон, выехав на встречную полосу и столкнулся с машинами президентского кортежа.

В результате удара автомобиль, в котором ехали президент, перевернулся.

Пострадал также сотрудник Службы госохраны. Водитель грузовика, которого считают виновным в ДТП, госпитализирован в Страшенскую больницу с сотрясением мозга.



Заведено уголовное дело.