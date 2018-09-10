Завершился третий Национальный чемпионат по гонкам офф-роуд

Завершился третий Национальный чемпионат по гонкам офф-роуд. За главный приз боролись 24 пилота. Выбранная организаторами трасса близ села Рэскэец района Штефан Водэ потребовала от гонщиков всех навыков вождения по экстремальному бездорожью.

Как отметили организаторы чемпионата, трассу для завершающей гонки подбирали особенно тщательно.

"Холмы, препятствия, вода, грязь. Как видите, трасса интересная. Это истинно мужское занятие, мужской вид спорта", - рассказал вице-президент Федерации автомобилистов Георге Вилку для publika.md.

Среди участников гонки был и госсекретарь Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Юрий Ушурелу. Экстремальным увлечением его заразил сын.

"Это мое хобби. Спорт для мужчин, потому что требует очень сильных качеств. Здесь очень интересный маршрут - и ямы, и трамплины, и холмы, и ухабы", - говорит генеральный госсекретарь Минсельхоза Юрие Ушурелу.

Чемпионат проходил при поддержке местных властей района Штефан Водэ.

"Мы рады, что глава администрации, мэрия и жители района нас поддерживают. Мы сделали всё возможное чтобы эти соревнования прошли на хорошем уровне", - сказал председатель района Штефан Водэ Николае Мозоля.

Победители третьего Национального чемпионата по гонкам офф-роуд получили кубки, дипломы и денежные премии.