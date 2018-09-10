Мужчина с ножом напал на прохожих в Париже

На набережной Луары в Париже мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего пострадали семь человек, включая туриста из Великобритании. Об этом сообщает BFM TV.

Вначале преступник ранил троих людей возле кинотеатра. Помимо ножа у него при себе был железный прут, передает korrespondent.net

После этого он продолжил движение по улице, напав на нескольких прохожих, в том числе на двух британских туристов. Один из них получил ранение в голову. Пять пострадавших доставлены в реанимацию, еще двое находятся в состоянии средней тяжести.

Полиции удалось задержать преступника. При задержании он был ранен, по данным Le Parisien, это выходец из Афганистана.

Источники здания утверждает, что пока у полиции нет свидетельств того, что произошедшее было террористической атакой.