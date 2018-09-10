В Киеве произошла массовая драка с поножовщиной

В Киеве в районе Бессарабской площади ночью в воскресенье, 9 сентября, неизвестные ударили мужчину ножом в грудь. Об этом сообщает Информатор.

Инцидент произошел около 04:30. По предварительной информации, все началось возле ночного клуба Arena-City. В ходе драки прозвучал хлопок, у одного из участников конфликта в руках был пистолет, передает korrespondent.net.

Буквально через несколько минут обе компании перешли дорогу к Бессарабскому рынку. Там снова началась драка. Один из участников конфликта отбивался рукояткой от пистолета. Кроме этого, в ход шли стеклянные бутылки. Спустя 7 минут к месту происшествия прибыла полиция.

Как пишет Страна со ссылкой на собственные источники в Нацполиции, в ходе драки пострадал 27-летний парень. Его госпитализировали с резаной рваной раной грудной клетки.

Выяснилось, что потерпевший из села Староселье Тарутинского района Одесской области. Как пояснил сам пострадавший, около 4 часов утра возле Арены на него напала группа неизвестных лиц. Его ударили ножом в грудь. Нападавших он не разглядел.

У потерпевшего ничего не украли, поэтому в полиции полагают, что нападение было совершено по хулиганскому мотиву. Заведено уголовное дело.