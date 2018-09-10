В Австралии создали сверхточные вечные часы

Специалисты австралийской компании Cryoclock создали сапфировые часы, которые предполагают едва ли не вечный срок работы. Они должны проработать без дополнительных настроек 40 миллионов лет кряду. Об этом пишет CNET.

В основу часов SapphireClock положен уникальный механизм - криогенный сапфировый осциллятор. Сделан он из 12000-каратного сапфирового кристалла, передает korrespondent.net.

Кристалл охлаждают почти до -267 градусов Цельсия. По точности часы в 1000 раз превосходят любой коммерческий аналог, а также тикают со скоростью 10 миллиардов раз в секунду.

Созданы были часы для усовершенствования JORN (Jindalee Operational Radar Network) - системы раннего предупреждения, которая играет ключевую роль в обороне страны.