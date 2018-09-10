Число жертв землетрясения в Японии продолжает расти

Жертвами землетрясения на северном японском острове Хоккайдо стали 44 человека, 660 получили ранения. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 10 сентября, генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, в спасательной операции участвовали 40 тыс. военнослужащих, полицейских, пожарных, а также более 60 вертолетов, передает korrespondent.net.

Землетрясение магнитудой, по разным данным, от 6,6 до 6,7 произошло на острове на прошлой неделе, временно парализовав воздушное, железнодорожное и автомобильное сообщение с префектурой, вызвав серьезные нарушения электроснабжения.

К настоящему моменту еще около 2,5 тыс. человек находятся в центрах, организованных для эвакуированных из опасных районов жителей острова, где сошедшие сели разрушили целые деревни. Это землетрясение признали самим мощным.