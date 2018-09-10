В столице прошел фестиваль "Радость движения"

В сквере общежитий Государственного технического университета Молдовы прошел фестиваль "Радость движения". Участники стреляли из лука, играли в теннис и футбол.

Организаторы говорят, что идею спортивного фестиваля переняли у Румынии, передает publika.md.

"Наша цель - мотивировать людей побольше двигаться. Мы хотим заставить их отложить в сторону телефоны и планшеты и провезти день живого общения с друзьями и знакомства с новыми людьми", - сообщила организатор Ольга Кортак.



В Румынии проект стартовал в 2012 году. "Мы живём в обществе, в котором много информационных технологий. Мы хотели показать, что на улице тоже можно с толком проводить время, радоваться жизни вместе с друзьями", - рассказал основатель фестиваля Овидиу Нямцу.



Спортивный фестиваль провели в столице уже в третий раз.