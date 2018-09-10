Подробности трагедии в Оргеевском районе: водитель и пассажиры погибли на месте ДТП

Трагедия в Оргеевском районе. Четверо юношей погибли в аварии, которая произошла сегодня в шесть утра у села Подгорень. Молодым людям было от 15 до 19 лет. Их автомобиль врезался в дерево. Удар был такой силы, что и водитель, и пассажиры погибли на месте. Обломки авто раскидало по обочине. На место ДТП прибыли спасатели, чтобы достать тела погибших из разбитого авто.

Как выяснилось, молодые люди праздновали день рождения брата их 17-летнего приятеля на терассе магазина в селе Захорень. Застолье проходило на глазах матери братьев, которая работает продавщицей. Куда юноши отправились в три часа ночи - неизвестно. За рулем машины без номерных знаков сидел местный житель Андрей Парфени, сообщает canal3.md.

"Собирался на день рождения, я спрашиваю, куда ты идешь. Иду, говорит, и скоро вернусь, а утром позвонили, сказали, что его больше нет", - вспоминает бабушка погибшего Елена Бужор.

Молодой человек работал за границей. Во вторник он планировал уехать в Германию. Еще двое погибших - жители Оргеева. Юношам было 17 и 15 лет. Младший - единственный ребенок в семье. В субботу он уехал в Захорень, чтобы поздравить двоюродного брата с Днем рождения.

"Это горе, боль для родителей. Он был очень воспитанным и послушным мальчиком", - рассказала тетя юноши Тамара Мыцу.

Расследованием ДТП занимается оргеевский инспекторат полиции. Правоохранители полагают, что водитель превысил скорость, потерял управление, машина съехала с дороги и врезалась в орех на обочине.

"Было заведено уголовное дело, в рамках которого будут установлены обстоятельства аварии", сообщила пресс-секретарь ИП Оргеева Ирина Бурдужан.

Кроме того, результаты судмедэкспертизы покажут, употребляли ли молодые люди алкоголь.