Вспышка холеры в Зимбабве: погибли десять человек

Из-за вспышки холеры в столице африканской республики Зимбабве Хараре погибло 10 человек. Как сообщает Reuters, 10 человек погибли после того как они выпили загрязненную воду в городе Хараре.

Отмечается, что городская власть Хараре пыталась поставлять воду в несколько окрестностей в течение десяти лет, заставляя жителей полагаться только на воду из открытых и общественных скважин.

По словам директора медицинского управления в городе Хараре Клеменса Дюри, более 300 человек были госпитализированы после контакта с болезнью, вызванной водой, что вызывает тяжелую диарею и дегидратацию. Вспышка была зафиксировано в пятницу, 7 сентября.

"Число жертв возросло до десяти. Мы установили, что взрыв был вызван прорывом канализационной трубы, которая испачкала скважину", - сказал Дюри, добавив, что труба была заменена.

Зимбабве в 2008 году пострадало от крупнейшего вспышки холеры, в результате которого погибло более 4 тысяч человек, еще 40 тысяч заболели, передает korrespondent.net.